F1, Hamilton: "Ho dimenticato Sepang, ora contrattacco"

5 ottobre 2016

Dopo lo zero fatto segnare a Sepang, la corsa al Mondiale di Formula 1 di Lewis Hamilton riparte dal circuito di Suzuka per il GP del Giappone: "L'ultimo weekend è stato un'enorme delusione, non solo per me ma per l'intera squadra - ha commentato l'inglese -. Dimentichiamo quanto accaduto e concentriamoci sulla prossima gara. Ora contrattaccherò, sperando che il motore tenga. Adoro Suzuka e spero di essere veloce come negli ultimi anni".

La delusione è ancora presente negli occhi di Hamilton, ma è il passato: "Quella gara è stata un'enorme delusione. Non soffermiamoci sull'accaduto, tutto quello che possiamo fare è pensare alla prossima gara e fare al meglio il nostro lavoro. Non c'è alternativa e non ho mai avuto paura di farlo". La distanza da Rosberg leader del mondiale è di 23 punti a cinque gare dalla fine: "Troverò la forza per andare al contrattacco - ha ribadito Hamilton -. Gareggiando come a Sepang e sperando che il motore tenga, sarò in grado di fare un buon risultato. Suzuka è una pista su cui sono sempre stato veloce e mi piace. So che il pubblico giapponese sarà fantastico e spero di poter ripagare i miei tifosi per quello che mi stanno dando".