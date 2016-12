F1, GP Italia: Hamilton in pole, poi le due Ferrari

La Ferrari torna infatti a centrare una prima fila nel Gran Premio di casa per la prima volta da cinque anni (nel 2010 Fernando Alonso partì dalla pole) e Kimi Raikkonen sale in una piazzola che non occupava dal 2013, in piena epoca Lotus. Per la sua ultima prima fila con una vettura del Cavallino bisogna addirittura tornare a Montecarlo 2009. Un risultato per certi versi inatteso e che lascia ben sperare per la gara: le Rosse potranno dire la loro. Le Mercedes hanno infatti accusato qualche problema al motore, con Rosberg che ha dovuto rinunciare alla Power Unit Evo ed è stato costretto ad andare in pista con un'unità vecchia, quella utilizzata a Spa. Il tedesco è quindi alle spalle delle Ferrari, al pari delle temutissime Williams. E anche Hamilton è meno lontano del previsto.

Q1

Che le condizioni della pista siano migliorate drasticamente rispetto al mattino (con pista ancora umida per la pioggia della notte) lo dimostrano subito le Mercedes, con Hamilton che gira in 1:24.251 e già abbassa il suo limite del mattino. Rosberg è 2° a +0.358, ma impressiona Raikkonen, terzo a +0.411 e a soli 53 millesimi dal tedesco, costretto ad utilizzare una power unit vecchia. Perez, Hulkenberg e Bottas chiudono davanti a Vettel, 7° a +0.738. Hulkenberg si lamenta per un'ostruzione di Ericsson, che chiude 9° (poi penalizzato: in griglia sarà 12°). Continuano i problemi per Red Bull e Toro Rosso: Ricciardo esce in extremis e si prende la qualificazione in Q2 ai danni di Button, Alonso, Stevens, Merhi e Verstappen. L'olandese chiude senza la parte sinistra del cofano, montata in fretta e furia dagli uomini della Toro Rosso e persa in velocità alla Curva Grande. Non una grande figura per gli uomini di Faenza nella gara di casa.