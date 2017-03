F1, Fiorio promuove Giovinazzi: "E' pronto per la Ferrari"

27 marzo 2017

Il ritorno di un pilota italiano non è passato inosservato, ma il GP di Melbourne potrebbe essere una svolta per Antonio Giovinazzi . "Lo seguo da 4-5 anni ed è sicuramente il miglior talento che abbiamo, è pronto per la F1, ha fatto bene la Ferrari a metterlo sotto contratto e spero che gli dia una chance. Gli faranno fare il rookie test e poi sarà pronto per guidare la Ferrari. Quanto ha fatto è eccezionale", ha detto l'ex ds della Rossa, Cesare Fiorio .

A lasciare il posto a Giovinazzi dovrebbe essere Raikkonen: "L'ultima stagione con Alonso e la prima con Vettel erano state imbarazzanti, mentre l'anno scorso con Vettel sottotono si è ripreso. A Melbourne ha fatto il suo, certo è un pilota a fine carriera e comincia ad avere 38-39 anni. E' il momento che concluda la sua avventura in Ferrari". Qualcosa, comunque, è già cambiato alla Ferrari, la cui vittoria australiana è frutto di un nuovo e giovane gruppo italiano. "Si diceva che senza tecnici inglesi non si andava da nessuna parte - ha aggiunto Fiorio parlando a Radio Rai - e invece la Ferrari con una squadra di giovani ingegneri è stata la scelta vincente di Marchionne. Ma ora viene il difficile: con le nuove regole bisognerà lavorare tanto, da qui in poi bisognerà guadagnare un decimo a Gran Premio, due secondi in tutto fino alla fine della stagione. Se la Ferrari farà questo, resterà competitiva, se non lo farà, resterà dove era prima. Ci vorrà un grande impegno nell'area dell'aerodinamica".