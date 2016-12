F1, Ferrari e Mercedes in pista per i test Pirelli

6 settembre 2016

A meno di 48 ore dal duello nel GP di Monza, Ferrari e Mercedes sono tornate in pista per alcune giornate di test con la gomme Pirelli del 2017. La Rossa a Barcellona (per due giorni) con al volante Kimi Raikkonen, le Frecce d'Argento (per tre) a Le Castellet con il collaudatore Pascal Wehrlein. Si tratta di una nuova uscita prima delle prove finali del 29 novembre all'indomani dell'ultima gara della stagione.