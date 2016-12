F1, Ecclestone dice sì a team e piloti: si torna alle vecchie qualifiche

7 aprile 2016

Sia Todt, sia Ecclestone si erao mostrati contrari a tale cambiamento, ma l'unanimità tra le 11 squadre li ha costretti ad un ripensamento in vista della trasferta cinese. In occasione del GP dello scorso fine settimana in Bahrain, i team avevano concordato di votare entro oggi, giovedì, un compromesso in base al quale ogni pilota dovrebbe effettuare almeno due giri in ciascuna delle tre fasi di qualificazione con tempi aggregati. La risposta sarebbe stata negativa, ma, per fortuna, si è deciso di fare un passo indietro, giusto in tempo per non creare altri danni.