F1: ancora Bottas davanti a tutti a Silverstone, ma viene penalizzato

I passi avanti che si auguravano in Ferrari ci sono stati, anche se l'impressione è che la Mercedes, almeno qui, abbia qualcosa in più. Almeno c'è stata la risposta alla Red Bull, anche se il margine di vantaggio non è certo di tutta sicurezza. La vera sorpresa della giornata, però, è Bottas, che dopo il successo austriaco non ha avuto problemi a mettersi alle spalle capitan Lewis Hamilton nel weekend di casa. Peccato che nel tardo pomeriggio sia arrivata la nota dolente con la sostituzione del cambio, stessa sorte che era toccata al compagno una settimana fa a Spielberg. E ora il finlandese sarà costretto a una gara tutta in rimonta.



Ottimo venerdì per Kimi Raikkonen, che, nonostante un'uscita nella ghiaia dopo un testacoda, è stato più veloce di Sebastian Vettel, pur se di poco. Ma è ancora tutto da scrivere, come sempre all'inizio di un fine settimana di gara. Chiaro, però, che Hamilton sia ora il grande favorito per la vittoria.



Da segnalare che nel mirino della direzione corsa è finito un rallentamento che ha visto protagonista Felipe Massa ai danni di Max Verstappen alla curva 19. Nulla di grave, ma comunque da evitare visto il momento.



Ancora bene Fernando Alonso, che ha confermato la sua McLaren nella "top 10" di giornata: forse si intravede un po' di luce in fondo a un tunnel lungo e buio. Non ha preso parte alla sessione, invece, Antonio Giovinazzi, che ha lasciato la Hass al titolare Magnussen.