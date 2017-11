F1 Abu Dhabi, Bottas: "Vittoria che ci voleva, dopo un periodo difficile"

26 novembre 2017

Valtteri Bottas non può che gioire sul podio di Abu Dhabi per una vittoria che mancava dal GP d'Austria e che è stata come una liberazione per lui, dopo un periodo opaco e costellato di critiche: "È un successo importantissimo per me, al termine di una seconda parte di stagione davvero difficile. Ho lavorato sodo per migliorarmi e finalmente sono tornato a vincere". Contento per il compagno il campione del mondo Hamilton: "È stato fantastico, mi ha tenuto a bada".