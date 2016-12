F1 a Singapore, Rosberg: "Pensavo di non farcela"

18 settembre 2016

Nico Rosberg è uscito sudatissimo dalla sua Mercedes non solo per il caldo, ma anche per un Ricciardo che gli mangiava due secondi al giro: "Non ho guardato gli specchietti perché sapevo che bastava concentrarsi su di me e fare buoni giri. Solo nell'ultima tornata ho guardato indietro e ho visto che ero abbastanza davanti. I freni erano al limite, ma li abbiamo gestiti bene. E' stata una grande gara, la squadra ha fatto un ottimo lavoro".

"Vincere gare così toste è ancora più bello - prosegue il tedesco - dopo la sosta di Ricciardo pensavo di non farcela perché dal box mi hanno detto che mi avrebbe ripreso, ma poi è andata bene. Non vuol dire niente avere otto punti di vantaggio, non devo guardare la classifica ma pensare gara per gara". Hamilton prende una bella scoppola dal compagno di squadra, ma Lewis ha l'umiltà per riconoscere i meriti del rivale: "E' stato uno dei weekend più difficili per me, ma non si può vincere sempre. Aver vinto il duello con Kimi non salva il mio weekend, ero venuto qua per vincere. Nico però ha fatto un ottimo lavoro e io non sono stato alla sua altezza. I punti che ha conquistato in questo weekend li ha meritati tutti e ora devo lavorare per recuperare".