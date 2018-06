F1, a Monaco pole da record per Ricciardo

Pole position di Daniel Ricciardo nel GP di Monaco di Formula 1. Da favorito, l'australiano non ha tradito le attese con una Red Bull super: 1:10.810. Seconda posizione per Sebastian Vettel che con un giro super si è fermato +0.229. Il ferrarista ha conquistato la prima fila battendo Hamilton (Mercedes) e Raikkonen. Delusione per Verstappen che dopo il botto nelle Libere 3 non ha potuto scendere in pista: partirà ultimo.

A Monaco Daniel Ricciardo può sfoggiare il suo sorriso più bello dopo aver conquistato una pole che si ricorderà per tutta la vita. Un giro perfetto e pieno di significati quello che l'ha messo lì davanti a tutti. Dal record della pista nel Principato alla leadership nel box Red Bull. Lui, a differenza del compagno Verstappen, non ha sbagliato e ha confermato di guidare la vettura più veloce e agile tra i guard rail più glamour del mondo. Sempre davanti per tutto il sabato e in Q3 la performance che tutti si aspettavano: ora è il favorito numero uno per la gara.



In casa Red Bull l'applauso è soffocato un po' dalla delusione di Max Verstappen che ha negato al team una doppietta quasi certa. L'errore nelle Libere 3 l'ha condannato in pit-lane durante le qualifiche. Sostituzione del cambio e ultima posizione in griglia. Condannato a una gara in rimonta, l'olandese magari avrà capito la lezione. Tanto che dopo l'incidente è stato anche redarguito davanti alle telecamere dal boss Hemult Marko.



Prima fila spalancata per Sebastian Vettel che non è si è fatto sfuggire l'occasione di portare la sua Ferrari al fianco di Ricciardo. Il tedesco si è avvicinato alla prestazione top con un guizzo finale e lotterà alla prima curva per costruire una domenica importante. L'amarezza all'interno del team del Cavallino arriva da Kimi Raikkonen che non è riuscito a mettersi dietro Lewis Hamilton e scatterà in quarta posizione. Il campione del mondo, con la sua estrema classe, ha strappato una terza posizione importantissima visti i tanti problemi di sovrasterzo e surriscaldamento degli pneumatici della sua Mercedes. Problemi confermati anche da Bottas (5°) e in difficoltà per tutto il weekend.



Sesto Ocon (Force India) davanti ai due spagnolo Alonso (McLaren) e Sainz (Renault). Ottime le prove di Sirotkin (Williams) e Leclerc (Sauber-Alfa Romeo) che hanno strapazzato i compagni di squadre e partiranno rispettivamente 13° e 14°.