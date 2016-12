F1 a Interlagos, Hamilton: "Stiamo facendo la storia"

13 novembre 2016

"Anche nella prossima gara continuerò a fare quello che sto facendo - continua Lewis - e quello di Abu Dhabi è un buon circuito per le mie caratteristiche di guida, ma ora penso solo a godermi questo weekend. La vittoria più difficile? La metto tra le più semplici perché non ho avuto nessun problema in gara con la macchina e per me è andata abbastanza liscia nonostante le condizioni meteo non fossero delle migliori". Rosberg non è riuscito a vincere, ma la classifica continua a sorridere: "Oggi purtroppo non sono riuscito a fare quello che volevo, Lewis ha fatto un ottimo lavoro, ma le condizioni in pista erano molto difficili. Ho visto quello che è successo alle mie spalle. Anch'io ho avuto un momento difficile, stavo per andare fuori ma sono riuscito a rimanere in pista. I giudici hanno preso decisioni difficili ma alla fine giuste, era una linea molto sottile".



Verstappen ha sorpreso di nuovo tutti con una prova fantastica sul bagnato: "Penso che potevamo arrivare senza problemi secondi, ma nelle gare bisogna rischiare, noi l'abbiamo fatto con il cambio gomme ma non è andata bene". Gara deludente per Ricciardo che di solito sotto la pioggia dà sempre spettacolo: "Oggi è stata molto dura, fra Safety Car e bandiere rosse non ho mai avuto l'occasione per lottare e recuperare. Tutte le volte che arrivavo in scia ad una macchina che mi precedeva non si vedeva nulla con tutta l'acqua alzata. Fra l'altro ho avuto un problema alla visiera del casco fin dal primo giro, mi si appannava in continuazione e per tutta la gara ho dovuto pulirla con la mano, ma non è servito a molto. Il sorpasso di Max? Me lo sono trovato davanti d'improvviso all'uscita della curva 10, non me l'aspettavo. Sicuramente lui ha fatto una grande gara".



Commovente il saluto di tutti i tifosi a Felipe Massa: "Volevo fare una bella gara per i tifosi ma non ci sono riuscito. Dio però sa quello che fa e mi sono fermato in un posto dove ho potuto ricevere tutto l'affetto dei fan e del paddock. Non meritavo tutto quello che ho avuto oggi, questo fa vedere che lo sport è un ambiente difficile ma anche umano".