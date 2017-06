F1 Canada, le pagelle: Hamilton 10 e bacio accademico, Raikkonen ci crede

Hamilton 10, bacio accademico, casco di Senna

Da sindaco di Montreal ha dalla sua pure la luna (storta dei Ferrari). E' una straordinaria passeggiata sul velluto: pollice

su quando passa il doppiato Stroll, volume alto della radio, mohito a bordo. Non ce n'è per nessuno. One of those days, anzi One of

those places. Qui non lo prendi, sarà per la guida da kart, sarà per le coordinate. E qui mette in mostra il meglio del repertorio,

fatto di precisione, velocità, preparazione, professionalità.



Vettel 9

Non una gran partenza, alla quale si aggiunge la beffa del baffo saltato per l'entrata da furia del fulmine Max e la beffa bis del

fondo sghembo. Rientrare 18° dal pit fiaccherebbe un pitbull ma non lui. Ci crede e ci ricrede, mettendosi sulle spalle Maranello e frazioni

limitrofe, perchè fare i fighi quando tutto fila liscio capaci tutti. Passa Ocon come se stesse portando la

moglie a partorire: accecato. Un latrato di chirurgica follia, sicuro nel pericolo come solo i supereroi.



Raikkonen 5

Pronti via sfiora il muro per la libidine di fare un po' di rally, vecchio amore; poi mette le gomme rosse e giù il testone, salvo

sganciare dei tempi non propriamente da urlo. I numeri, piuttosto, prendono la parola quando chiede al box la combinazione per togliere il

singhiozzo alla sua Ferrari (conversazione immaginifica che ha ricordato i momenti migliori di Totò e Peppino), dopo di che

la gara è finita (tra i vari casini dei freni). Altalenante come solo Raikkonen sa essere, con quel black out sterrato molto

preoccupante da vari punti di vista e un bel -68 da Vettel nel mondiale.



Bottas 7

Non si vede fino al pit del 24° giro, poi richiama le telecamere su di sè quando non riesce a passare Ocon (che si scoprirà solo più

tardi essere in stato di grazia), ritrovandosi magicamente sul podio. La discrezione fatta pilota.



Force India 4

Non male il siparietto delle rosa: fallo passare, no che mi passi, fammi passare. Ocon (voto 8) indiavolato, Perez (voto 3) che fa

lo smorfioso e disobbedisce. Chi ha ragione? E perchè Ocon non l'ha passato, punto? Se aveva tutta questa velocità in più che tanto sbandierava

nei team radio?! Mah. La figura peggiore la fa il team, autorevole come il nonno di 120 anni all'ospizio da 30.



Verstappen sv

Partenza clamorosa, ma tanti saluti al giro 11. Ecco: quella partenza... Un selvaggio, un fenomeno. Discussione che potrebbe

durare dei mesi nei peggiori bar di Quebec: per me, visto il lavoro che fa, bene così.



Ricciardo 8

Una garanzia, un po' come le sue scarpe zeppe di millesimato. Fossero tutti Ricciardi (fuori e dentro la macchina), la F1 la guarderebbero

anche nelle altre galassie.



Alonso

Non ce la fa chiaramente più e i team radio sono ormai la cosa più divertente che riesce a mettere in pista. Anzi no: il bagno di folla.

Gli è bastato un giro (e che giro) negli States per assorbirne la filosofia e invece di prendere a calci la McLaren (voto 1), si limita a scagliare

la cornice del cockpit per poi regalarsi una passeggiata tra i tifosi. Un fenomeno. Fossero tutti Alonsi...ah no, questo l'ho già scritto

per Ricciardo.