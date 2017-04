"Alonso alla 24 ore di Le Mans nel 2018"

16 aprile 2017

La 500 Miglia di Indianapolis è solo l'inizio dell'avventura di Fernando Alonso al di fuori della Formula 1 . Secondo il quotidiano spagnolo Marca il pilota della McLaren , che a fine maggio non sarà al via del GP di Monaco per partecipare alla gara americana, correrà nel 2018 la 24 Ore di Le Mans . L'asturiano avrebbe riattivato il suo precedente accordo con la Porsche . Nel 2015 fu Ron Dennis a vietargli di scendere in pista in Francia.

L'allora amministratore delegato della McLaren decise di non concedere il via libera ad Alonso in quanto la Porsche è una concorrente diretta come casa costruttrice di auto da corsa. Ora con l'approdo del team principal Zak Brown e del Racing Director Eric Boullier, le porte appaiono aperte. Lo spagnolo ha l'obiettivo di provare a conquistare la 'Triple Crown' (in italiano Tripla Corona), un riconoscimento non ufficiale assegnato al pilota che nella carriera riesce a vincere almeno una volta il Gran Premio di Monaco di Formula 1, la 500 Miglia di Indianapolis e appunto la 24 Ore di Le Mans. Finora l'unico ad esserci riuscito è Graham Hill. Resta da capire come verrà presa nel paddock la notizia della partecipazione dell'ex pilota Ferrari alla storica gara francese visto che il suo annuncio di rinunciare a Monaco per tentare la fortuna a Indianapolis ha destato non poche perplessità tra gli addetti ai lavori.