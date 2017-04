F1, Alonso: "Io a Indianapolis? Vado lì per diventare il migliore"

13 aprile 2017

"Per diventare il migliore o vinco più di Schumacher oppure dimostro di poter essere vincente in ogni competizione". Con queste parole Fernando Alonso , nella conferenza stampa piloti in vista del Gran Premio del Bahrain , motiva la sua scelta di partecipare alla prossima edizione della 500 miglia di Indianapolis in programma il 28 maggio. "Per la McLaren correre nello stesso giorno a Indy e Montecarlo è molto prestigioso", aggiunge lo spagnolo.

Ventata di energia positiva per Fernando Alonso, protagonista di un avvio di stagione davvero complicato alla guida della McLaren. A ridare entusiasmo al pilota spagnolo ex Ferrari è la prospettiva di misurarsi in una gara, la 500 miglia di Indianapolis, del tutto inedita: "So che oggi non è una cosa comune passare alla Indy - commenta - ma c'era questa possibilità e sono molto entusiasta. Abbiamo solo da guadagnare sia io che la Formula 1 perché in America del Nord c'è un grande mercato. Come mi sto preparando? I lavori sono ancora in corso, non so molto. La prossima settimana andrò negli Stati Uniti per conoscere il team e guarderò le gare del passato. Non ho paura".



Alonso rivela anche un altro progetto, quello di correre a Le Mans: "E' un qualcosa che era nei programmi anche quest'anno, una cosa che farò e sono sicuro che farò il prima possibile. Ma la mia priorità rimane la Formula 1".