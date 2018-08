Formula 1, anche Massa contro Alonso: “Divide i team”

13/08/2018

In una intervista concessa ad una tv brasiliana, Felipe Massa, ex compagno alla Ferrari di Alonso, non ha risparmiato parole dure nei confronti del due volte campione del mondo di Formula 1: “Se si nota in ogni squadra in cui ha corso ha sempre diviso il team in due. Ecco, questo e' il problema. Ho avuto un ruolo molto importante nella storia della Ferrari, ma anche difficile. Quando ho lasciato la Ferrari, ho sentito un sollievo. Detto questo è un pilota molto veloce e che è molto bravo a capire le gare”.



Nei giorni scorsi anche Christian Horner, team principal della Red Bull, aveva giudicato in maniera negativa il comportamento fuori dall’abitacolo di Alonso chiudendo alla possibilità di un approdo dello spagnolo nel team di Milton Keynes dopo l’addio di Ricciardo: “E’ un grande pilota ma tende a provocare il caos ovunque vada. Io non sono sicuro che sia la soluzione migliore per noi”.



Vedremo se Alonso risponderà per le rime anche a Felipe Massa come ha fatto nei confronti di Horner: “Questa è una delle più belle in assoluto - ha scritto su Twitter il pilota della McLaren rispondendo alle dichiarazioni del boss della Red Bull -. E' la hit dell'estate".