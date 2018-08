F1, la Red Bull chiude le porte in faccia ad Alonso: "Crea caos"

09/08/2018

"Ho grande rispetto per Fernando. Lui è un grande pilota, davvero grande - ha aggiunto Horner - ma penso che vederlo alla Red Bull sarà molto difficile. Tende a provocare il caos ovunque vada. Io non sono sicuro che sia la soluzione migliore per noi", ha detto in "Beyond the Grid", il podcast ufficiale della F1.



Alonso in passato ha più volte rifiutato il passaggio in Red Bull in passato, l'ultima in ordine di tempo nel 2009, quando gli fu proposto un grosso contratto, di nuovo declinato perché il pilota scelse la Ferrari. "Preferiamo investire nei giovani piuttosto che firmare con qualcuno vicino alla fine della carriera. Siamo fortunati ad avere sotto contratto grandi talenti, adesso studieremo la situazione e prenderemo la decisione giusta. D'altronde, ogni volta che abbiamo optato per i nostri piloti, abbiamo avuto successo: Vettel, Ricciardo, Verstappen, Sainz, Gasly" ", ha ulteriormente aggiunto Horner.



C'è tempo anche per una dura stoccata a Ricciardo: "Potrebbe pentirsi della sua decisione. Non l'ho ancora accettata. Ho pensato che stesse scherzando, ma lui è stato chiaro e rispettiamo la sua scelta. La Renault è una squadra in crescita, ma è lo stesso difficile da capire. Avrà le sue ragioni. Avrei potuto capirlo se fosse andato in Ferrari o Mercedes, ma è un enorme rischio in questa fase della sua carriera", ha concluso Horner.