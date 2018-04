Udinese, Oddo: "Niente paragoni col Pordenone, ma prima o poi l'Inter perderà una partita..."

15 dicembre 2017

Due vittorie consecutive (Crotone e Benevento), cinque gol fatti e zero subiti e una classifica oggi molto più stabile. L' Udinese si presenta a San Siro contro l' Inter in un buon momento di forma ma soprattutto arriva ad affrontare la capolista dopo la sorprendentemente complicata sfida dei nerazzurri con il Pordenone in Coppa Italia: "Nessun paragone per favore - ha puntualizzato il tecnico dei bianconeri Massimo Oddo - sarà un'Inter diversa!".

"Spalletti può non sbagliare due partite di fila - ha continuato Oddo - magari però i giocatori che vanno in campo, visto che cambiano. Certo che la legge dei grandi numeri dice che prima o poi, forse, una partita la perderanno. Dipenderà dalla gara: dovremo essere molto bravi per portare via punti da Milano".



Detto questo, l'imperativo è scordare la partita dei nerazzurri in Coppa Italia: "Il Pordenone ha fatto una partita eccezionale. Complimenti a Leo Colucci. Ma quella - ha rimarcato Oddo - è un'altra situazione. La nstra sarà un'altra gara. E' un'altra squadra quella che affronteremo, con un'altra impostazione e un altro approccio alla partita. Sarà una gara difficile, affrontiamo la prima della classe. Andiamo a Milano con gran rispetto, consapevoli di affrontare una delle squadre più in forma del campionato. Ma ci sono sempre tre punti in palio".



Oddo avrà a disposizione Lasagna, Perica e Behrami: "Tutti convocati e disponibili, anche se Behrami non ha ancora i 90 minuti nelle gambe".