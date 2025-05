Il Nizza si conferma la bestia nera del Reims: i padroni di casa con la vittoria di stasera per 1-0, decisa al 15esimo da una rete di Sanson, allungano a 13 partite la striscia di imbattibilità contro il Reims. I rossoneri con questo successo si portano a -1 dal Marsiglia e rimangono in piena corsa per un posto nella prossima Champions League.