Polveriera Torino: frattura tra la squadra e Mihajlovic, la palla al presidente Cairo

22 maggio 2017

Tutto può succedere. Il momento, come si dice in questi casi, è alquanto delicato: i tifosi sono infuriati, va da sè, e il clima interno allo spogliatoio rovente. Dopo il ko contro il Genoa, al Torino può realmente succedere di tutto: per il presidente Cairo una situazione molto intricata visto che la squadra - o buona parte di essa - ha espresso il proprio malcontento verso la gestione Mihajlovic e la posizione del tecnico serbo è seriamente in bilico.