Spal, Semplici festeggia la Serie A: "Impresa straordinaria"

13 maggio 2017

Uno degli artefici dello storico ritorno della Spal in A dopo 49 anni è mister Leonardo Semplici che ha guidato il club dalla Lega Pro alla massima serie in 3 anni. " Abbiamo fatto un'impresa straordinaria , tutti hanno lavorato all'unisono" ha detto il tecnico toscano subito dopo la promozione. E anche il prossimo anno la panchina ferrarese dovrebbe essere sua: "Ci sono tutti i presupposti per rimanere insieme anche nel massimo campionato".

LE PAROLE DEL PATRON COLOMBARINI

A godersi la festa è anche il patron della Spal, Colombarini che nel 2013 rilevò il club sull'orlo del fallimento: "Quella fu una decisione difficile perché prima avevo gestito solo una piccola squadra come la Giacomense. Nessuno avrebbe immaginato di poter lottare per la Serie A, si fa ancora fatica a crederci" ha detto il presidente. "Oggi festeggiamo ma nei prossimi giorni ci metteremo al lavoro per costruire la Spal del futuro perché una volta conquistata una categoria si vuole fare di tutto per provare a mantenerla". E a guidare il club anche in Serie A sarà ancora mister Semplici: "Eravamo d'accordo su grandi linee anche se in questi giorni siamo rimasti concentrati sul campo e non abbiamo parlato di contratti. Da domani riprenderemo il discorso ma credo non ci saranno ostacoli, ci sono tutte le condizioni per continuare".