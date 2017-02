Serie B: Salernitana corsara, il Vicenza si arrende

10 febbraio 2017

Nel Vicenza Ebagua preferito a De Luca in attacco, la Salernitana di Bollini risponde con Coda e Rosina punte di diamante del consueto 3-5-2. Alla prima occasione gli ospiti passano in vantaggio con Busellato che, al 10', batte Vigorito su perfetto suggerimento in diagonale di Minala. Il Vicenza fatica a reagire e al 27' la Salernitana va vicina al raddoppio con Minala che però non approfitta dell'uscita solo accennata di Vigorito.



Il primo squillo dei padroni di casa arriva solo al 52' quando Bellomo calcia da fuori area a botta sicura ma trova sulla sua strada il corpo di Bernardini che si immola davanti a Gomis. La Salernitana è viva e al 62' Rosina tenta la gran botta da fuori area ma Vigorito risponde senza problemi. Bollini inserisce Odjer (rientrante dopo 3 mesi) al posto di Ronaldo e il ghanese va ad un passo dal 2-0 con un destro violentissimo che sibila il primo palo. Gomis salva la porta della Salernitana con un super intervento sul destro di Rizzo indirizzato sotto la traversa. Il Vicenza si arrende e rischia di venire risucchiato in zona retrocessione. La Salernitana fa invece un bel passo in avanti e mantiene vive le speranze di accedere ai playoff.