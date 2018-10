Serie B, Padova-Pescara rinviata per maltempo

01/10/2018

Padova-Pescara rinviata per maltempo, il posticipo della sesta giornata di serie B non si è giocato a causa del forte nubifragio che ha colpito lo stadio Euganeo e il Veneto. L'arbitro Volpi alle 21, orario previsto inizialmente, ha provato a testare le condizioni del campo decidendo poi di aspettare ulteriori 45 minuti per un nuovo sopralluogo. Alle 21:45 la decisione definitiva, si proverà a recuperare domani alle 17:30.