Serie B: il Frosinone vola, la Spal frena

4 febbraio 2017

Nel derby laziale della 24esima giornata di Serie B il Frosinone vince 1-0 a Latina grazie ad un rigore del solito Dionisi e sale a 44 punti, uno in meno del Verona capolista. La Spal non va oltre l'1-1 casalingo in rimonta con l'Ascoli: il penalty di Antenucci risponde al vantaggio ospite di Favilli e permette ai ferraresi di restare terzi a quota 41 davanti al Benevento (40). Quinto il Cittadella che pareggia 0-0 con la Pro Vercelli.

Il match più spettacolare del turno è andato in scena al Renato Curi con il Perugia che si impone 3-2 in rimonta sul Brescia. Gli umbri passano in vantaggio al 21' con Fonte ma vengono ripresi e sorpassati da Caracciolo (34') e Bonazzoli (70'). La squadra di Bucchi non ci sta e, tra il 76' e l'80' si riporta avanti grazie a Mustacchio e alla seconda rete personale di Forte. Il Perugia torna così al successo dopo 5 gare e si porta al sesto posto con 35 punti, il Brescia resta a 27.



A quota 34 salgono in coppia le due liguri, Entella e Spezia. La Virtus, in vantaggio con un rigore di Caputo, viene raggiunta sull'1-1 in trasferta da un Pisa in 10 uomini per il rosso diretto a Verna: decisivo il gol di Cani. I ragazzi di Di Carlo, invece, si impongono 2-0 al Picco contro la Ternana grazie a Djokovic e a un rigore di Granoche (nel finale Piccolo sbaglia il penalty del possibile 3-0). Termina senza reti, infine, Salernitana-Novara.