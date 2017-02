Serie B: il Frosinone rallenta, la Spal è a -1

28 febbraio 2017

Il Frosinone non va oltre l'1-1 a Perugia , resta da solo al comando ma ora ha un solo punto di vantaggio sulla Spal che espugna l'Arechi battendo 2-1 la Salernitana . Ritrova la vittoria il Verona che al Bentegodi piega la Ternana (2-0). Secondo ko consecutivo del Benevento , sconfitto 1-0 a Novara . Vincono Spezia e Cittadella , Pisa-Carpi finisce senza reti. Terminano in parità anche Latina-Cesena , Pro Vercelli-Avellino e Vicenza-Entella .

La capolista Frosinone rallenta, dietro Spal e Verona accorciano. I ciociari di Pasquale Marino fanno 1-1 a Perugia (Nicastro nella ripresa risponde a Kragl) e ora hanno un solo punto di vantaggio sulla formazione allenata da Semplici che passa 2-1 all'Arechi contro la Salernitana coi gol di Zigoni su rigore e Floccari (Coda per i campani al 94'). E' Giampaolo Pazzini a chiudere la crisi dell'Hellas: l'ex bomber di Milan e Inter firma la doppietta che vale il 2-0 sul fanalino di coda Ternana e permette agli scaligeri di portarsi a -3 dalla vetta. Perde terreno il Benevento che incassa la seconda sconfitta di fila al Piola contro il Novara: 1-0 dei piemontesi firmato da Troest. Vittorie casalinghe anche per il Cittadella che supera 3-2 il Trapani con rete decisiva di Iori al 94' e per lo Spezia che stende 2-1 l'Ascoli, al secondo stop consecutivo. Quattro i pareggi della serata di infrasettimanale: 0-0 tra Pisa e Carpi, 1-1 tra Latina e Cesena e tra Pro Vercelli e Avellino (piemontesi salvati dal rigore di Comi al 95'), e 2-2 al Menti fra Vicenza ed Entella.