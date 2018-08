Serie A, le statistiche: Ancelotti imbattibile all’esordio, incubo Sassuolo per l’Inter Secondo i numeri non ci sono dubbi: sarà un esordio agevole per Juventus e Roma che sfidano rispettivamente Chievo e Torino Facebook

17/08/2018

Tabù da sfatare e record da mantenere: sono tante le curiosità che accompagnano la prima giornata di Serie A che vedrà il via il prossimo 18 agosto con la sfida al Bentegodi tra Chievo e Juventus. Una gara dall’esito quasi scontato: i clivensi hanno raccolto un solo punto nelle ultime dodici sfide in A contro i piemontesi. Il Napoli invece si affida a Carlo Ancelotti che è un cecchino agli esordi con un nuovo club in campionato: non ha mai perso. Per l’Inter si preannuncia un inizio difficile contro il Sassuolo che quando vede nerazzurro si esalta: la Benamata è il club contro il quale gli emiliani hanno ottenuto più successi in serie A. Esordio ‘facile’ per la Roma contro il Torino: i giallorossi hanno vinto ben 15 delle ultime 16 sfide contro i granata.

CHIEVO-JUVENTUS o Il Chievo ha raccolto un solo punto nelle ultime 12 sfide in Serie A contro la Juventus e non ha segnato nelle ultime tre contro i bianconeri. o In casa il Chievo ha perso le ultime sei partite di Serie A in cui ha ospitato la Juventus, incassando almeno due gol in cinque di queste.

o Questa è la quarta volta che Chievo e Juventus si incrociano alla prima giornata di campionato: i bianconeri hanno vinto, sempre per 1-0, i tre precedenti, l'ultimo dei quali proprio al Bentegodi nell'agosto 2014.

o Il Chievo ha trovato il successo alla prima giornata in tutti gli ultimi tre campionati di Serie A disputati, rispettivamente contro Empoli, Inter e Udinese.

o La Juventus ha trovato il successo in cinque delle ultime sei partite giocate alla prima di campionato (1P), senza subire gol in quattro di queste. o Lorenzo D'Anna ha raccolto tre successi nelle tre partite da allenatore in Serie A, le ultime tre gare del Chievo nello scorso campionato.

o Massimiliano Allegri ha invece vinto 13 degli ultimi 15 incroci da allenatore contro il Chievo in Serie A (2N). o Gli ultimi sette gol della Juventus in campionato sono arrivati nei secondi tempi e anche 10 delle ultime 11 reti del Chievo sono arrivate dopo l’intervallo.

o Cristiano Ronaldo vanta una serie ancora aperta di 10 partite consecutive di campionato in gol con il Real Madrid (18 reti segnate in tutto in questo parziale).

o Dal suo arrivo al Real Madrid nell’estate 2009, Cristiano Ronaldo aveva segnato complessivamente sei gol all’esordio stagionale in campionato, di cui solo due nell’arco delle ultime sei stagioni (uno nel 2014/15 e uno nel 2016/17).

LAZIO-NAPOLI o Il Napoli è imbattuto nelle ultime sei partite di campionato contro la Lazio, parziale in cui ha subito soltanto tre gol: cinque successi per i campani e un pareggio.

o Il Napoli ha segnato 30 gol nelle ultime 10 partite di Serie A contro la Lazio e in sei di queste ne ha segnati tre o più nel singolo match.

o Lazio e Napoli si sono incontrate alla prima giornata di Serie A in due occasioni, una vittoria per parte: nella prima vinsero i partenopei (3-1 nel 1932), nella seconda invece si imposero i biancocelesti (2-0 nel 1997).

o La Lazio ha vinto in quattro degli ultimi sei incontri giocati alla prima giornata di campionato (1N, 1P).

o Alla prima partita da allenatore di un nuovo club in uno dei 5 maggiori campionati europei, Carlo Ancelotti ha ottenuto finora sei vittorie (Parma, Juventus, Chelsea, PSG, Real Madrid e Bayern Monaco) e un pareggio (Milan).

o Cinque degli ultimi 10 gol segnati dal Napoli in Serie A sono arrivati di testa, quattro di questi sugli sviluppi di un calcio d’angolo.

o Fabián Ruiz è stato il più giovane centrocampista centrale della Liga spagnola 2017/18 ad avere partecipato ad almeno nove reti (tre gol e sei assist).

o La Lazio è la vittima preferita di José Callejón in Serie A (cinque gol), quattro di questi sono stati realizzati allo stadio Olimpico.

o Ciro Immobile ha trovato il gol nel primo precedente di Serie A contro il Napoli (novembre 2012), ma successivamente non ha più trovato la rete contro gli azzurri in sette sfide di campionato.

TORINO-ROMA o La Roma ha perso solo una delle ultime 16 sfide con il Torino in Serie A: i giallorossi hanno vinto 11 di questi incontri, pareggiandone quattro. o Il Torino ha subito esattamente un gol in tutte le ultime cinque partite casalinghe contro la Roma in campionato: un successo per parte e tre pareggi nel parziale.

o Torino e Roma si sono già affrontate tre volte alla prima giornata in Serie A, la più recente nel 1977: due successi interni giallorossi e uno granata.

o Negli ultimi tre campionati di Serie A il Torino ha sia segnato che subito gol alla prima giornata, ottenendo un successo, un pareggio e una sconfitta.

o Le ultime tre volte che ha cominciato il massimo campionato in casa, il Torino non ha subito gol: due successi e un pareggio per i granata.

o La Roma è imbattuta da sei match all’esordio in campionato, grazie a quattro vittorie con la porta inviolata e due pareggi.

o La Roma ha perso una sola partita in trasferta nello scorso campionato: un record per i giallorossi in una singola stagione in Serie A.

o La prima di tre doppiette di Iago Falque con la maglia del Torino in campionato è arrivata contro la Roma nel settembre 2016.

o Javier Pastore non ha mai giocato contro il Torino in Serie A: finora ha segnato a 11 squadre sulle 22 affrontate.

o Patrik Schick ha segnato due gol al Torino in Serie A: contro nessuna squadra ha fatto meglio.

BOLOGNA-SPAL o Bologna e SPAL hanno pareggiato una sola volta nelle ultime 17 sfide in Serie A – nel parziale 11 vittorie dei rossoblu contro cinque dei biancazzurri.

o Nello scorso campionato la SPAL ha trovato il gol in entrambe le gare giocate contro il Bologna, perdendo però per 2-1 in trasferta.

o Il Bologna non ha mai perso in una prima giornata di Serie A giocata in casa nel mese di agosto: tre vittorie e cinque pareggi.

o La SPAL non trova il successo alla prima giornata di Serie A dal settembre 1962 contro il Palermo: da allora quattro sconfitte e il pareggio dello scorso campionato con la Lazio.

o Il Bologna ha chiuso la scorsa Serie A con quattro sconfitte consecutive: non ne colleziona cinque di fila in campionato dal settembre 2015.

o Nello scorso campionato la SPAL ha ottenuto solo 15 dei suoi 38 punti totali nel girone d'andata, quattro dei quali nelle prime due giornate.

o Torna in Serie A Filippo Inzaghi, che ha vinto le ultime due partite da allenatore nel massimo campionato: successi con il suo Milan contro Torino e Atalanta nel maggio 2015.

o Mirco Antenucci, in gol contro il Bologna al Dall'Ara nel match dello scorso campionato, ha segnato tre gol e fornito un assist nelle ultime tre presenze in Serie A.

o Il primo dei due gol di Andrea Poli con la maglia del Bologna in campionato è arrivato proprio nel match casalingo contro la SPAL della scorsa stagione.

o Il Bologna è la squadra contro cui Andrea Petagna ha vinto più partite in Serie A: quattro successi in quattro sfide contro gli emiliani.

EMPOLI-CAGLIARI o In perfetta parità il bilancio tra Cagliari ed Empoli in Serie A: in dodici incontri cinque vittorie per parte e due pareggi.

o L'Empoli ha vinto cinque dei sei precedenti casalinghi contro il Cagliari in Serie A, perdendo però una volta per 4-0 nell'ottobre 2014.

o Nei 12 precedenti all’esordio stagionale in Serie A, l'Empoli non ha mai trovato il pareggio: tre vittorie e nove sconfitte, incluse le ultime quattro in ordine di tempo.

o Il Cagliari ha vinto una sola volta in una prima giornata di Serie A giocata in trasferta ad agosto: 0-2 in casa del Napoli nel 2007.

o Il Cagliari ha chiuso lo scorso campionato con due vittorie consecutive: non ne ottiene tre di fila in Serie A da ottobre 2016.

o L'Empoli è imbattuto nelle 23 gare di Serie B dall’arrivo in panchina di Aurelio Andreazzoli (16V, 7N).

o L'Empoli ha sempre subito almeno un gol nelle ultime 17 gare giocate in Serie A, 35 reti incassate nel periodo.

o Quattro degli ultimi cinque gol del Cagliari in Serie A sono arrivati con colpo di testa (due di Ceppitelli e due di Pavoletti).

o L'unico gol in Serie A di Miha Zajc è arrivato proprio contro il Cagliari, nel maggio 2017.

o L'ultima delle tre doppiette in Serie A di Diego Farias è arrivata contro l'Empoli, nel match del maggio 2017.

PARMA-UDINESE o L'Udinese ha vinto tre delle ultime cinque sfide di Serie A contro il Parma (segnando almeno tre gol): due sconfitte senza reti nelle rimanenti due.

o Il Parma ha vinto cinque delle ultime sette partite casalinghe in Serie A contro l’Udinese, incluse le ultime due con il punteggio di 1-0 (1N, 1P).

o Parma imbattuto contro l’Udinese all’esordio nel massimo campionato: un successo per i gialloblù e due pareggi, tutti in trasferta.

o Il Parma ha pareggiato ben 12 degli ultimi 16 esordi stagionali in Serie A: per gli emiliani anche un successo e tre sconfitte.

o Escludendo l’esordio assoluto in Serie A risalente al 1990 (perso 1-2 contro la Juventus) il Parma è rimasto imbattuto nelle altre nove prime gare giocate in casa: tre vittorie e sei pareggi.

o L’Udinese non pareggia all’esordio stagionale in Serie A dal 2009, proprio contro il Parma: da allora per i bianconeri tre vittorie e cinque sconfitte.

o Il Parma ha ottenuto la promozione in Serie A per la terza volta nella sua storia, dopo quelle della stagione 1989/90 e 2008/09.

o L’Udinese in media ha subito il primo gol nella passata Serie A dopo 28 minuti di gioco, prima di ogni altra squadra.

o Luca Rigoni ha partecipato attivamente a quattro reti contro l’Udinese in Serie A (tre gol, un assist), contro nessuna squadra ha fatto meglio nel massimo campionato.

o Rolando Mandragora è stato il centrocampista che ha intercettato più palloni (86) nei maggiori cinque campionati europei nel 2017/18.

SASSUOLO-INTER o L'Inter è la squadra contro cui il Sassuolo ha vinto più partite in Serie A: sei successi neroverdi in 10 sfide, quattro invece quelli nerazzurri (nessun pareggio).

o Due delle tre peggiori sconfitte del Sassuolo in Serie A sono però arrivate contro l’Inter: 7-0 nel settembre 2013 e 2014, come contro la Juventus nel febbraio 2018.

o Il Sassuolo ha perso solo la prima di cinque partite d’esordio stagionale in Serie A: due successi e due pareggi nelle ultime quattro.

o Nelle ultime due stagioni, i neroverdi non hanno incassato alcun gol nella prima giornata di campionato: 1-0 vs Palermo nel 2016/17 e 0-0 vs Genoa nella scorsa stagione.

o In cinque degli ultimi sei esordi stagionali in Serie A l’Inter non ha subito gol: quattro successi e un pareggio, che si aggiungono alla sconfitta per 2-0 contro il Chievo.

o L’Inter è stata la squadra che è migliorata di più in termini di punti in classifica nella scorsa Serie A rispetto alla 2016/17 (+10 punti).

o L'Inter è la squadra che nella scorsa Serie A ha segnato più reti di testa (15) - dall'altra parte solo il Crotone (tre) ne ha realizzati meno del Sassuolo (cinque) con lo stesso fondamentale.

o Inter e Roma sono le due squadre che Kevin-Prince Boateng ha affrontato più volte in Serie A senza riuscire a segnare (sette sfide contro entrambe).

o La prima tripletta di Mauro Icardi con la maglia dell’Inter in Serie A è stata nel settembre 2014 proprio contro il Sassuolo. Matteo Politano ha disputato 96 partite e segnato 20 gol in Serie A con la maglia del Sassuolo.

ATALANTA-FROSINONE o Nessuna sconfitta per l'Atalanta in Serie A contro il Frosinone (1V, 1N); i nerazzurri hanno tenuto la porta inviolata in entrambi i precedenti.

o o L'Atalanta ha perso alla prima giornata in tutti gli ultimi tre campionati di Serie A, gli ultimi due in gare casalinghe. L'Atalanta non vince in un match d’esordio di Serie A da agosto 2008, contro il Siena: da allora sei sconfitte e due pareggi.

o Come nel 2015/16, la prima gara in trasferta del Frosinone in Serie A è a Bergamo contro l'Atalanta: nel 2015, alla seconda giornata di quel campionato, vinse la Dea 2-0.

o Il Frosinone non ha trovato il gol in sei delle ultime nove partite giocate in Serie A.

o Il Frosinone è la formazione che ha segnato più gol da fuori area (17) nello scorso campionato di Serie B: anche due degli ultimi tre gol dei ciociari in A sono arrivati dalla distanza.

o Alejandro Gomez, in gol nell'unica sfida casalinga giocata contro il Frosinone nel 2015, non ha ancora segnato all'Atleti Azzurri d'Italia in Serie A nell'anno solare 2018.

o L'Atalanta è, al pari del Torino, la squadra contro cui Stipe Perica ha segnato più gol in A: due, entrambi in gare casalinghe con la maglia dell'Udinese.

