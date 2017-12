Serie A, la moviola della 17ª giornata

16 dicembre 2017

Inter-Udinese, arbitro Mariani (VAR: Massa)

L'episodio clou del match è il calcio di rigore assegnato all'Udinese nel secondo tempo per fallo di mano di Santon. Al 56' Widmer fugge sulla destra, poi crossa in scivolata. Il pallone finisce sul braccio, largo, di Santon. Il direttore di gara assegna inizialmente rimessa dal fondo. Siamo al 55'55". Il Var Massa comunica in cuffia a Mariani che l'episodio è controverso: il mani è netto, non è chiaro se il pallone è stato calciato da Widmer prima che abbia oltrepassato la linea di fondo.