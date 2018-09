Serie A: il Sassuolo rimonta ed è secondo, Empoli ko 3-1

21/09/2018

LA PARTITA

Avvio choc per i padroni di casa, con l’Empoli che passa in vantaggio quando sono trascorsi appena 18 secondi dal fischio d'inizio: Capezzi spinge sulla destra dell’area e mette il pallone al centro, leggermente deviato, per Caputo, che si fa trovare pronto all’appuntamento con il gol (1’). La squadra di Andreazzoli non si ferma e crea anche i presupposti del raddoppio: è Zajc a spedire di poco il pallone fuori direttamente da calcio di punizione. Il Sassuolo prova a rispondere con Berardi, ma la sua conclusione da buona posizione termina alta. Ancora Zajc a rendersi pericoloso al 10’, con il pallone che sfiora il palo della porta di Consigli. Poi, al 13’, il Sassuolo trova il gol del pareggio: ottimo spunto di Di Francesco, che serve in area Boateng per il tap-in dell’1-1. Ci prova anche Duncan, che con il mancino chiama Terracciano a un bel salvataggio in angolo. La risposta dell’Empoli è affidata al solito Zajc, che impegna Consigli con una conclusione dalla destra dell’area. L’ultimo brivido di un primo tempo scoppiettante è l’azione personale di Caputo, che salta Marlon, ma si fa murare la conclusione in area da Ferrari.



La ripresa si apre con la traversa colta da Di Francesco su un tiro-cross proveniente dalla fascia. La replica dell’Empoli non si fa attendere, con La Gumina che combatte all’ingresso dell’area, ma conclude di poco a lato. Vicino al gol anche Zajc, ma il suo tiro direttamente da calcio di punizione termina alto. Il Sassuolo allora trova il gol che ribalta il risultato: angolo di Berardi, spizzata di testa di Di Francesco e incornata vincente di Ferrari (57’). Al 71’ la svolta del match, con il secondo giallo sventolato all’indirizzo di Zajc per simulazione. Un peccato per il numero 6 dei toscani, fino a quel momento uno dei migliori campo. Nel finale, il Sassuolo controlla e mette anche in ghiaccio il risultato grazie al colpo di tacco di Di Francesco (85’) su assist di Lirola, con qualche dubbio sulla partenza dell’azione, viziata da una presunta uscita della sfera in fallo laterale. Il Sassuolo così conquista i tre punti portandosi a quota 10 in classifica: neroverdi momentaneamente al secondo posto alle spalle della Juventus. L’Empoli, invece, resta a quota 4 nelle zone basse della graduatoria.