Serie A: a Massa il big-match Inter-Roma

18 gennaio 2018

E' Davide Massa della sezione di Imperia l'arbitro designato per dirigere il big-match della 21a giornata di Serie A Inter-Roma in programma domenica sera a San Siro. A Orsato l'anticipo dell'ora di pranzo Atalanta-Napoli che apre la giornata, mentre Di Bello dirigerà il posticipo del lunedì Juventus-Genoa . Cagliari-Milan a Guida, c'è Abisso per Lazio-Chievo, mentre Pasqua arbitrerà Sampdoria-Fiorentina.

Massa, 36 anni, non ha mai arbitrato l'Inter in questa stagione, mentre ha diretto in un'occasione la Roma, nel 3-1 contro l'Udinese. Dopo le polemiche nel derby di Coppa Italia Juventus-Torino torna ad arbitrare Doveri, a cui è stata affidata Udinese-Spal. Nessuno stop e subito in campo ad arbitrare, invece, Calvarese che nel turno prima della sosta aveva fatto infuriare il Cagliari per non essere ricorso al Var dopo un tocco di braccio in area di Bernardeschi.