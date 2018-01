Giudice Sportivo: Atalanta punita per i cori razzisti contro Koulibaly

23 gennaio 2018

I cori razzisti nei confronti di Koulibaly costano all'Atalanta la chiusura della Curva Nord per un turno. Sanzione però sospesa e che sarà inflitta se nell'arco di un anno episodi simili dovessero ripetersi. E' quanto ha deciso il Giudice sportivo che ha squalificato per un turno 3 giocatori: Barella e Pavoletti (Cagliari), Rodriguez (Milan).