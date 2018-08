Sassuolo, sorriso De Zerbi: "Abbiamo fatto bene, Boateng valore aggiunto"

19/08/2018

"Sicuramente per una squadra che tenta di giocare è un bene avere un giocatore da sfruttare - ha continuato, parlando ancora di Boateng -. In area di rigore lui attacca la porta come un numero nove, perdiamo un po' di profondità ma così ci abituiamo a giocare un po' più alti. Da uno svantaggio cerchiamo di trarre un futuro vantaggio". " Boateng è un valore aggiunto per noi, è una fortuna averlo sia come calciatore che come ragazzo - ha proseguito De Zerbi - E' un ragazzo sensibile pronto sempre ad aiutare gli altri. Faccio un esempio, sono arrivati tanti stranieri e lui si mette a disposizione per spiegare loro quello che deve essere il lavoro da fare".



"Sono contento per la vittoria - ha detto l'ex allenatore del Benevento al termine del match -ha proseguito, analizzando la gara -. La società ha fatto investimenti importanti e sono contento per i ragazzi che hanno capito quello che gli ho chiesto in fase di preparazione". "Dobbiamo sfruttare questa vittoria per avere maggiore entusiasmo in futuro - ha precisato l'allenatore del Sassuolo -. La squadra è molto giovane ed è dotata di grande qualità. Quando si inizia a lavorare con un'idea diversa di gioco non è scontato che ci sia una progressione, ci saranno inevitabilmente degli stop: ma se siamo organizzati sapremo reagire".



Poi qualche battuta anche sugli esterni che hanno messo in difficoltà l'Inter, Di Francesco e Berardi: "La profondità cerchiamo di attaccarla con gli esterni ma anche con le mezzali. È una cosa che avendo Boateng cerchiamo in ogni modo di sfruttare. Quando Berardi si diverte ci permette di vincere, ma anche Duncan ha fatto una grande partita". "Oggi abbiamo fatto bene, questo deve servire per prender più autostima sapendo che quando si inizia a lavorare il percorso non può essere sempre lineare", ha concluso.