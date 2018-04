Sassuolo, Bucchi nuovo allenatore

20 giugno 2017

Cristian Bucchi è il nuovo allenatore del Sassuolo. Ufficiale l'arrivo sulla panchina neroverde dell'ex tecnico del Perugia - eliminazione ai playoff per mano del Benevento - che prende il posto di Di Francesco. La presentazione ufficiale di Bucchi è stata fissata per mercoledì alle 12 presso il Modena Golf & Country Club di Colombaro; in serata incontrerà la città e i tifosi. Ex attaccante, 40 anni, ha appeso le scarpette al chiodo nel 2011.