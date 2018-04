Samp, c'è l'incontro con l'agente di Sneijder

29 giugno 2017

Primo contatto tra la Sampdoria e Wesley Sneijder : all'aeroporto di Fiumicino, infatti, va in scena l'incontro tra l'avvocato Antonio Romei e l'agente dell'olandese del Galatasaray. L'arrivo in blucerchiato dell'ex interista può essere facilitato dalla volontà del giocatore di lasciare la Turchia e ridursi l'ingaggio. La Doria può arrivare a offrire fino a 1,5 milioni al numero 10 sul quale resta forte anche l'interesse dei Los Angeles Galaxy.

Il centrocampista 33enne è a Istanbul dal 2013 dopo la rottura con l'Inter: le sue migliori stagioni, comunque, l'olandese le ha vissute proprio in nerazzurro con cui ha vinto scudetto, Coppa Italia, Supercoppa, Champions e Mondiale per Club. E in Italia tornerebbe volentieri: in passato si era parlato di un possibile approdo alla Juve o al Milan ma non c'era mai stato nulla di concreto. Quella con la Samp, invece, è una trattativa concreta davvero e che potrebbe decollare proprio grazie alla volontà dell'olandese, più attratto dalla Serie A che dall'MLS statunitense soprattutto nell'anno che porta al Mondiale.