Derby, Giampaolo cerca la doppietta

10 marzo 2017

Obiettivo ambizioso per mister Giampaolo. "Noi abbiamo questa possibilità ed è una bella possibilità. Questa opportunità va inseguita con ambizione, sarebbe un'impresa. Abbiamo tutto da vincere e niente da difendere. Tutto da vincere inteso alla grande opportunità, niente da difendere perchè la partita va giocata senza far calcoli. Questo appuntamento non deve farci perdere la nostra identità".



Sulla panchina avversaria è arrivato Mandorlini, una novità commentata così: "Rispetto al derby di andata sono cambiate diverse cose, probabilmente qualche giocatore ma non nella sostanza perchè la stracittadina è questa. Sarà una partita meno decifrabile. Qualcosa mi aspetto, non so cosa fino in fondo. Dobbiamo preparare un certo tipo di gara ma poi queste sfide hanno bisogno di qualche cosa d'altro. Mi aspetto un Genoa che vuole giocare il derby con agonismo. Noi dobbiamo giocare a calcio perchè la partita la vince chi gioca a meglio".



Poi è il momento di fare il punto sulla squadra: "Sono tutti recuperati stanno tutti bene, siamo al completo. Ho l'imbarazzo della scelta. I nostri 10mila ci sapranno spingere. Non so se giocheremo in trasferta. All'andata arrivavamo da quattro sconfitte e due pareggi però io ero sereno. La squadra cresceva e migliorava. Non mi condizionava il risultato negativo. Di diverso ora c'è l'opportunità. Ci son tante cose da poter vincere. Ho ancora qualche dubbio. E' un dubbio legato a quello che sarà l'andamento della gara".