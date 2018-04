Totti spiazza tutti: "Continuo, non so dove ma continuo"

29 maggio 2017

"Continuo, non so dove, ma continuo". Le parole, tra il serio e il faceto, pronunciate da Francesco Totti in video girato alla festa con gli amici e i parenti più stretti dopo l'addio in lacrime all'Olimpico, spiazzano tutti. L'ormai ex capitano della Roma , prima di tagliare la torta, sembra scherzare: "La lettera mica è finita - ha detto - Manca un punto, prosegue dicendo che continuo". Poi però: "Continuo, continuo: non so dove ma continuo".

INTANTO MONCHI: "VORREI TOTTI AL MIO FIANCO"

"Per Totti c'è una proposta del club e anche mia di lavorare al suo fianco, perché potrebbe essere molto utile a chi come me è appena arrivato. Però dobbiamo rispettare il tempo di cui ha bisogno per prendere una decisione". Intanto il nuovo ds della Roma, Monchi, intervenuto a "Tiempo de Juego" sull'emittente spagnola Cadena Cope, ribadisce ancora una volta la sua volontà di avere al suo fianco l'ormai ex capitano della Roma. Poi Monchi parla anche dell'addio di Totti, andato in scena ieri sera allo stadio Olimpico: "E' stata una serata di emozioni. A livello collettivo per aver messo il fiore all'occhiello a una stagione magnifica dove la Roma ha ottenuto la qualificazione diretta alla Champions, e poi perché abbiamo assistito alla fine di un imperatore come Francesco Totti. E' rimasto legato per molti anni a questi colori e io stesso giocai contro Totti 22 anni fa in un'amichevole all'Olimpico, vinse la Roma 1-0 e segnò lui".