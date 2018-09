Roma, Totti Jr esempio di fair play: non segna e soccorre il portiere

18/09/2018

Fair play in campo e inglese fluente davanti a cronisti. Con la maglia della Roma c'è un altro Totti che fa parlare di sé. Si tratta di Cristian, figlio dell'ex capitano giallorosso. Il ragazzo si è reso protagonista di un gran bel gesto durante un torneo Under 14 a Madrid, rinunciando a segnare un gol per soccorrere il portiere avversario con cui si era scontrato poco prima. Un vero esempio di fair play, con tanto di dichiarazioni in inglese per spiegare l'accaduto a fine partita.

A Madrid, dunque, il figlio di Totti non solo si è distinto per le giocate in campo, ma anche per il rispetto dell'avversario, mostrando grande maturità. "Gli ho chiesto scusa. Mi interessava soltanto che stesse bene, non mi importava di segnare - ha spiegato il figlio del Pupone a una tv locale, raccontando l'episodio di fair play -. Il portiere mi ha detto che era contento che mi fossi preoccupato per lui". "L'allenatore mi ha detto che ho fatto bene e che era orgoglioso di me", ha aggiunto il primogenito di Totti, dimostrando di avere anche grande dimestichezza con la lingua inglese imparata frequentando una scuola internazionale. Piccoli campioni crescono.