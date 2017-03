Roma, Totti: "Cosa firmo a fare se poi non gioco?"

24 marzo 2017

"Spalletti dice che non firma se io non firmo? Così ha sempre detto, non so il motivo. Io gli domanderei 'vuoi che firmo e poi non gioco, cosa firmo a fare?". In una lunga intervista rilasciata a Maurizio Costanzo a 'L'Intervista' Francesco Totti torna sul suo rapporto con Luciano Spalletti. "Spero veramente che possa rimanere, conosce l'ambiente e serve a questa città".