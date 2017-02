Roma, Spalletti: "Abbiamo vinto meritatamente"

26 febbraio 2017

Luciano Spalletti alza la voce dopo il 3-1 in casa dell' Inter : "Gli episodi? La Roma ha vinto meritatamente - dice a Premium Sport -. A me non interessano le situazioni arbitrali, anzi parlarne è una mancanza di rispetto nei confronti dei giocatori della Roma. Per tutta la settimana tutti gli ex interisti sono stati sguinzagliati in tutte le trasmissioni per parlare dei fatti arbitrali, ma a me non interessa".

Il tecnico, carico per il meritato successo che riporta i giallorossi a -7 dalla Juve, è un fiume in piena: "Io l’anno scorso su 19 partite ho avuto un rigore a favore, ma abbiamo vinto lo stesso, invece quest’anno sembra che la differenza tra noi e l’Inter si possa spiegare nella differenza tra i rigori avuti da noi e da loro. E' stato fatto un lavoro certosino sui motivi per i quali l’Inter non è d’accordo con l’operato della classe arbitrale, ma io no voglio essere messo in mezzo in questi discorsi. L’Inter è una grandissima squadra, con una mentalità vincente, ma ci sta anche di perdere una partita. La Roma ha fatto una buona gara e non ha rubato niente: questa è la prima cosa da dire. Dal punto di vista della partita, mi aspettavo i nerazzurri così: in alcuni frangenti ci hanno anche messo in difficoltà. Sapevamo che avrebbero avuto questo atteggiamento offensivo, ma l’abbiamo preparata bene in ogni dettaglio".