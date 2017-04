Roma, Spalletti: "Juve quasi imprendibile, ci gusteremo il derby"

29 aprile 2017

"Il derby - aggiunge il tecnico - è una sfida bellissima da gustarsi. Mi aspetto lo stesso atteggiamento difensivo dalla Lazio. mi sembra che oramai sia un ragionamento collaudato per i nostri avversari. Inzaghi bravo a mettere insieme un po' tutto. Con il 3-5-2 hanno sostanza in fase difensiva e ribaltano bene l'azione in campo aperto. Hanno creato problemi a tutte le avversarie. Inzaghi ha fatto un gran lavoro".



Spalletti che poi fa il punto sulle condizioni di De Rossi: " E' recuperato al 100%. Negli ultimi giorni si è allenato bene". Allegri parla ogni volta di quota 90 punti per la Roma e l'allenatore toscano spiega come vivrebbe un secondo posto raggiungo facendo così tanti punti: "Noi chiaro che continueremo a fare il nostro dovere, ci siamo fatti un bel mazzo quindi non lasceremo niente di intentato. La distanza dalla Juve è ancora tanta, magari c'è margine per recuperare qualche punto. 90 punti sono tantissimi. La mia squadra è venuta fuori bene. E' un obiettivo importantissimo fare tutti questi punti".



Spalletti non si sbilancia invece sul futuro: "Noi abbiamo in mano il secondo posto, non dobbiamo perdere questa chance. Abbiamo tutte le possibilità per chiudere il campionato in questa posizione, sarebbe per noi il paradiso. Si va dritti per la nostra strada. La priorità resta questo campionato e il secondo posto. Ho conosciuto il nuovo direttore sportivo Monchi, è una bella persona e un bravo professionista. Lui e Massara collaboreranno per il futuro della Roma, ora dobbiamo pensare solo ed esclusivamente al secondo posto, non dobbiamo e possiamo distrarci. Vogliamo finire al meglio questo campionato".



Nessuna indiscrezione invece sulla formazione che affronterà la Lazio: "El Shaarawy è forte ed è importante per la Roma. Ha fatto bene a Pescara, è giusto sottolinearlo, ma dirò la formazione solamente all'ultimo. Non voglio sbagliare nulla in questo senso". Questo sarà l'ultimo derby di Totti? "Non saprei, non ho chiesto nulla alla società. Spero di no, bisogna capire le sue intenzioni sul continuare o meno. Anche se lavorasse in un'altra realtà lo vivrebbe comunque emotivamente. Parteciperebbe da qualsiasi parte del mondo".



La conclusione è sull'orario atipico per la stracittadina: "Sono d'accordo con Inzaghi: il derby meriterebbe la priorità, le gare giocate in notturna hanno un qualcosa in più. Non mi piace l'orario, poi vedremo quale sarà la temperatura. L'allenamento sarà alle 17.00 e non alle 12.30 perché, al netto di quello che faremo, l'orario non è importante. Al contrario della partita, mi sarebbe piaciuto giocare di sera. In ogni caso, saremo pronti a scendere in campo alle 12 e 30".