Roma, Monchi: "Non faremo altre offerte per Mahrez" "Ci fermiamo a 30 milioni più bonus: adesso tocca al Leicester"

11 agosto 2017

Prendere o lasciare. La Roma non farà altre offerte per Mahrez. Lo ha ribadito da Siviglia il ds Monchi. “Nella scorsa conferenza stampa ho detto che la Roma ha fatto un’offerta giusta ed importante, la più importante nella storia del club: 30 milioni fissi più alcuni bonus. La Roma non farà altre offerte. Ora la palla passa al Leicester, sono loro che devono decidere: aspettiamo e speriamo”, ha detto il dirigente gialloross.

L'altro caso spinoso riguarda Strootman, che sembra cercato dalla Juve: "Non abbiamo alcun interesse a parlare con la Juventus o altri club per la cessione di Strootman”. Non è preoccupato per la difesa? “Per quanto riguarda il terzino destro, Karsdorp è vicino al rientro. Anche a sinistra siamo coperti, non possiamo avere 40 giocatori nella rosa. Per quanto riguarda il resto del reparto anche lì penso che numericamente ci siamo. In ogni caso faremo un punto generale dopo questa tournée”.Sui prezzi folli del mercato: “Ne abbiamo già parlato, siamo entrati in una dinamica della quale non se ne conosce la fine. Abbiamo una gallina dalle uova d’oro, speriamo di non sprecarla”.

LE PAROLE A DI KOLAROV “Mi trovo molto bene con tutti, conoscevo già Edin e Daniele. Ci stiamo preparando bene per l’inizio del campionato, non vediamo l’ora che cominci”.



“Cerco di migliorare sempre, posso giocare da terzino e da centrale. Sono venuto qui per cercare di vincere, vorrei dare l’esempio. Mi sento maturo e pronto per qualsiasi cosa, mi farò trovare pronto”.



“Come nella vita, non puoi mettere tutti d'accordo. Ora sono un giocatore della Roma e sono molto contento di esserci, ma il mio passato è quello, non posso e non voglio cancellarlo. Come ho dato il 100% alla Lazio e al Manchester City darò il massimo anche qui. Se segnerò nel derby, esulterò”.



“Cosa mi ha convinto a venire qui? La chiacchierata con il direttore, sono stato convinto della mia scelta e in 5 minuti abbiamo trovato l’accordo”.



“Mahrez? Giocatore fortissimo, se dovesse venire sarei contento. Marcarlo è difficile, è un giocatore di qualità”.

Invia un commento Per poter inviare, rispondere o votare un commento, occorre essere registrati ed effettuare il login Registrazione Login X