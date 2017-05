Roma, minacce ai giocatori: "Un consiglio... dormite con la luce accesa"

5 maggio 2017

E' stato un risveglio shock per la Roma. Nella notte, nei pressi del Colosseo, è comparso uno striscione di minaccia, corredato con quattro manichini impiccati, con le maglie riconoscibili di De Rossi, Nainggolan e Salah. "Un consiglio, senza offesa... dormite con la luce accesa", la scritta apparsa sulla passerella pedonale di via degli Annibaldi. Una minaccia arrivata in seguito al derby perso e al rischio di veder svanire il secondo posto.