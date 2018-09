Roma, Di Francesco: "Un punto di partenza importante per il derby"

26/09/2018

"L'ho detto ai ragazzi, per noi è come se cominciasse un nuovo campionato - ha proseguito Di Francesco - Godiamoci questa vittoria, ci voleva anche per riportare entusiasmo, ma ora serve continuità di risultati. Il derby vorrei che fosse un po' la partita della vita per la mia squadra, soprattutto nell'approccio, deve avere il fuoco dentro. Se mi sento meno in discussione? Io vado avanti per la mia strada cercando di dare una mano ai miei giocatori. Io ho una squadra di ragazzi veramente per bene, è un gruppo sano, e il ritiro non era punitivo, ma per confrontarsi e ritrovarsi dopo le problematiche dell'ultimo periodo. Dobbiamo ripartire da qui anche se dal mio punto di vista non abbiamo fatto niente".