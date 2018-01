Roma, Di Francesco amaro: "Non segniamo, mai in partita nei primi 25'"

28 gennaio 2018

"Nella prima mezz'ora abbiamo fatto male - ha proseguito -. Per fortuna è stato bravo il nostro portiere, poi, una volta invertiti gli esterni, abbiamo fatto meglio". "Nel secondo tempo non abbiamo concesso praticamente nulla alla Sampdoria se non l’occasione del gol - ha continuato DiFra -. L'impatto della gara non è stato voluto, non è giustificabile, ma dopo una reazione c'è stata". Poi una battuta su Schick: "Era in grande crescita ed è un peccato che ieri si sia fermato in allenamento per un guaio muscolare". "In questo momento non ci stanno girando bene molte cose, basta vedere anche il rigore di Florenzi - ha aggiunto -. Anche la fase difensiva è stata sempre una nostra forza e ultimamente, oggi compreso, concediamo troppi tiri agli avversari".



"Possibile che le voci di mercato abbiano influito su Dzeko? Se fosse così, dovrei pensare che anche gli altri dieci giocatori sono sul mercato...", ha proseguito il tecnico della Roma. "Non è vero che tutte queste voci, non solo su Edin, non mi fanno dormire: io non dormo perché non riusciamo a fare gol - ha concluso -. Come mai Florenzi rigorista? In allenamento li ha battuti benissimo e se la sentiva: solo chi non li tira non li sbaglia".