Roma, Ünder: "Qui per giocare. Io come Dybala? Somiglianze..."

4 agosto 2017

Giovane e sfrontato: Cengiz Ünder è il volto nuovo di questa Roma. In gol durante la tournée americana e carico come non mai, per nulla impaurito del nuovo campionato e... di un paragone pesantissimo, quello con Paulo Dybala, con cui c'è una somiglianza estetica evidente. E calcistica? "Mi chiamano 'il Dybala turco' . Ci sono delle somiglianze, ma voglio essere me stesso, con le mie qualità". "Mi sento molto pronto. Qui alla Roma vedremo insieme sul campo come andranno le cose".

"Sono contento. Quando è arrivata la proposta dell'Roma ho accettato subito. Mi adatterò al calcio italiano senza problemi. Mi sento molto pronto. In Turchia ho mostrato le mie qualità". Inevitabile una domanda su Totti. "L'ho conosciuto quando sono arrivato. In Turchia tifavo per lui, ho visto i suoi video. Sarebbe stato bello giocarci insieme".



"Abbiamo avuto un buon periodo di allenamenti negli Stati Uniti, ho segnato anche un gol in una delle tre gare del torneo a cui abbiamo partecipato", ha ricordato. Sulle prime impressioni del tecnico Di Francesco, il giovane attaccante turco ha dichiarato: "Per ora ci capiamo anche con i gesti. Ma sto prendendo lezioni di italiano e a breve saprò parlare e capire meglio l'italiano".



"Il mio obiettivo è restare qua e avere successi con la Roma. Non penso alla Roma come un trampolino di lancio per arrivare altrove. Il mio obiettivo è quello di piacere ai tifosi romanisti e ai nostri dirigenti. Prima di venire qui mi sono informato sull'Italia e sull'ambiente e la cultura che avrei trovato. Finora posso dire che non ho trovato nessun problema: mi trovo bene, sono molto felice", ha concluso Ünder.