Muntari: "Finalmente giustizia, trattato come un criminale"

6 maggio 2017

Muntari, nel comunicato rilasciato al sindacato mondiale dei calciatori, lancia un messaggio di speranza: "Spero che tutto questo possa aiutare altri calciatori a non soffrire come me, spero che la mia vicenda sia un punto di svolta per l'Italia. E che faccia capire a tutti quando è il momento di alzarsi in piedi per difendere i propri diritti". Il centrocampista del Pescara chiude così: "Vittoria importante, nel calcio e nella società non c'è spazio per il razzismo. Grazie a chi mi ha sostenuto: dal sindacato, all'Onu sino all'Associazione Italiana Calciatori".