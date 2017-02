Napoli, silenzio stampa a oltranza

17 febbraio 2017

"Il Napoli comunica silenzio stampa a oltranza". Lo ha reso noto Radio Kiss Kiss Napoli, radio ufficiale del club azzurro, attraverso un breve tweet. Confermate dunque le parole che il presidente De Laurentiis - che ora si trova a Los Angeles - avrebbe pronunciato prima della partenza da Madrid, il giorno dopo la sconfitta in Champions League contro il Real. "Adesso facciamo un bel silenzio lungo, da adesso non parlerà più nessuno".

In casa Napoli, dunque, bocche cucite a tempo indeterminato dopo la bufera scatenata dall'attacco del presidente De Laurentiis a Sarri e alla squadra subito dopo l'1-3 contro il Real Madrid. Un silenzio che isolerà gli azzurri in vista dei prossimi impegni, a partire dalla trasferta di domenica a Verona contro il Chievo, e per la sfida di ritorno contro i merengues, in programma il 7 marzo al San Paolo. Tra De Laurentiis e Sarri nessun contatto dopo il botta e risposta dell'altra sera nella pancia del Bernabeu. Secondo quanto riportato dal 'Mattino', il presidente azzurro potrebbe anticipare il suo ritorno da Los Angeles, magari già la settimana di Roma-Napoli (4 marzo) per il faccia a faccia (chiarificatore?) con il suo tecnico.