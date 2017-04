Napoli, Sarri: "Secondo posto? Media punti straordinaria, ma la Roma sta andando fortissimo"

15 aprile 2017

Il tecnico azzurro commenta così il match di stasera: "Abbiamo fatto bene per tutta la partita, anche nel primo tempo dove ci è mancato un po’ di veleno per segnare. La partita però era nostra e con un po’ di pazienza ne siamo venuti fuori. L’Udinese veniva da cinque risultati utili consecutivi e battere questa squadra non era una cosa così semplice e scontata. Questo è un gruppo di ragazzi a posto e quindi è facile anche coinvolgerli in un’idea di gioco. Forse a volte lo facciamo anche troppo perché quando usciamo dallo spartito ci perdiamo un po’, ma sono ragazzi che mi danno grande soddisfazione. E poi ora mi sembrano in crescita sotto il profilo della personalità e questo mi fa essere molto fiducioso".



A sei giornate dalla fine, la Roma adesso è molto vicina: "Le tabelle lasciano il tempo che trovano perché poi se fai un risultato diverso a quello che avevi previsto non puoi smettere di giocare. Se pensiamo a una gara alla volta e scendiamo in campo con la voglia di prendere punti in queste ultime gare, forse la classifica ci premierà ma non dipende solo da noi. Più brillanti ora senza le coppe? Solitamente dopo la Champions non abbiamo fatto malissimo, la media punti è di poco inferiore all’altra. Abbiamo meno giocatori con tantissimi minuti nelle gambe e in questo momento stanno giocando calciatori con un ottimo livello di brillantezza e spero possano continuare così fino alla fine".