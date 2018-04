Napoli, Sarri: "Bravi a tenere vivo il campionato. Contratto? Penso ad altro"

4 febbraio 2018

La gara del Vigorito non è stata semplice per Sarri e i suoi: "Il Benevento in questo momento in casa è una squadra viva e quindi era una trasferta più pericolosa rispetto a quello che dice la classifica. Abbiamo faticato a entrare in partita poi abbiamo fatto 30 minuti di grande livello e poi ci siamo accontentati sullo 0-2". Una vittoria che rinnova la lotta scudetto con la Juve: "Ma non scopriamo certo oggi che la Juve è una squadra fortissima. In questo momento la Serie A è simile alla Bundesliga, ci sono 3-4 buone squadre e una squadra superiore a tutte. Noi siamo bravi a mantenere vivo il campionato, cosa che non sta succedendo in Germania. Abbiamo fatto 60 punti in 23 partite, è una media punti impressionante per noi, la Juve sta viaggiando alla nostra stessa media ma loro ci sono abituati".



Il Napoli primo in classifica, comunque, non è sotto pressione: "Non abbiamo pressioni perché stiamo facendo più di quello che prevedeva la società, a luglio la sfida Scudetto era Juventus-Milan, secondo quello che dicevate voi giornalisti".



Sarri non vuole farsi distrarre dalle voci sul suo possibile rinnovo: "De Laurentiis ha fissato un incontro venerdì con me per parlare della clausola e del contratto? Non sono disposto a fare l’incontro venerdì perché sono in ritiro perché sabato giochiamo. Ci sarà qualcuno che andrà ad ascoltare il presidente per me perché adesso voglio rimanere concentrato su altre cose, ma tra me e De Laurentiis c’è bisogno di pochi incontri".



Nessun riferimento, invece, alle polemiche tra il patron e Marotta: "Non ho sentito l’intervista del presidente per intero e non saprei cosa dire. Non ho sentito cosa ha detto Marotta, e non mi interessa neanche". Infine sull'infortunio di Mertens: "Valutiamo domani, ha avuto una leggere distorsione ma non sembra nulla di grave".