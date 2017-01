Napoli, Maradona: "Risolvo i miei guai e torno"

15 gennaio 2017

Sul palco del San Carlo nella sua Napoli ha promesso di raccontare il Maradona di dentro, per lo spettacolo scritto per lui da Alessandro Siani, ma il Pibe de Oro nella conferenza stampa della vigilia di 'Tre volte 10' ha parlato anche di un futuro che si colorerà di azzurro: "Ho incontrato il presidente De Laurentiis - ha rivelato - un primo passo importante. Prima devo risolvere i problemi miei in Italia e poi potrò lavorare per il Napoli in Italia e nel Mondo".

"Io vorrei una squadra vincente - ha aggiunto Maradona - che possa giocare a tu per tu con la Juve, il Milan e la Roma. Mi continua a sorprendere l'affetto della città ci sono ragazzini che non mi hanno mai visto giocare, ma che si commuovono e piangono per fare una foto con me. Dopo trenta anni continua lo stesso amore, è come la prima donna".



La leggenda del calcio mondiale ha poi raccontato la sua esperienza unica: "Io venivo dal Barcellona, potevamo vincere, pareggiare, perdere. Ma quando sono arrivato a Napoli ho detto qui non posso perdere qui devo vincere. Un giorno giocavamo Napoli e Cremonese e ho capito che dovevamo fare una squadra per vincere lo scudetto perché c'erano 80mila persone a una partita dove non ci si giocava niente. Quella stessa sera mi sono detto 'Se non gioco per lo scudetto non gioco più', mi sarei vergognato ad avere 80mila persone per non vincere. E se ora il Napoli può avere l'illusione dello scudetto è grazie a me".