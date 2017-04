Napoli, Maggio: "Vogliamo il secondo posto"

7 aprile 2017

La delusione per l'eliminazione dalla Coppa Italia è ancora tanta ma Christian Maggio ai microfoni di Premium Sport vuole vedere il bicchiere mezzo pieno: “Dopo la partita contro la Juventus , al di là dell’eliminazione, arriviamo al prossimo match contro la Lazio nel miglior modo possibile perché comunque battere i bianconeri è sempre un valore. Sarà difficile contro la Lazio, sono andati in finale e saranno molto motivati".

"Noi abbiamo un grande gruppo - aggiunge l'esterno partenopeo - che ci permetterà di andare a Roma con la giusta voglia e la giusta mentalità per cercare di portare a casa il massimo. Obiettivo secondo posto? E’ inutile nascondersi, il nostro obiettivo è quello di arrivare almeno secondi per andare direttamente in Champions. Non sarà facile, ce la giocheremo fino alla fine con la Roma e la Lazio ma io sono convinto che alla fine la spunteremo noi. L’importante è crederci sempre”.