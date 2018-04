Napoli, in Spagna sono sicuri: "Barcellona su Koulibaly"

17 ottobre 2017

A riportare la notizia è il quotidiano spagnolo Mundo Deportivo: il Barcellona segue con molta attenzione Kalidou Koulibaly. Un emissario blaugrana era presente sabato scorso all'Olimpico per ammirare da vicino la prestazione (ancora una volta ottima) del difensore del Napoli nella gara vinta contro la Roma. De Laurentiis, che ha già detto no a un'offerta del Chelsea, valuta il senegalese non meno di 60 milioni di euro.