Napoli: Ghoulam operato per la frattura della rotula

9 febbraio 2018

Ghoulam stava accelerando i tempi per rientrare in campo in vista della sfida di Europa League contro il Lipsia dopo l'infortunio in Champions col City. Non hanno portato granché bene le parole di Mertens alla vigilia del brutto infortunio dell terzino: "Sarà Ghoulam il grande acquisto del Napoli". Parole d'elogio e stima che ora risuonano come una beffa per l'algerino, Sarri e tutti i tifosi del Napoli che ne aspettavano il rientro dopo il brutto infortunio al ginocchio destro subito in Champions contro il Manchester City. Il lavoro in allenamento era incoraggiante, i tempi bruciati e il ritorno in campo contro il Lipsia in Europa League un qualcosa di più di una semplice ipotesi. Poi l'imponderabile in allenamento ha sconvolto tutti. Immediato l'intervento a Villa Stuart. Sabato il giocatore inizierà subito la riabilitazione. Poi la corsa contro il tempo per tornare e finire la stagione.